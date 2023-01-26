Бывший первый зампред контрольного комитета Ленобласти заключен под стражу

Бывший первый зампред контрольного комитета губернатора Ленобласти Олег Зинченко заключен под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила вечером 26 января пресс-служба Следственного управления СК по региону. Экс-чиновнику предъявлено обвинение.

По версии следствия, с сентября 2014 по март 2015 года Зинченко содействовал местным предпринимателям в получении ими без торгов и по заниженной стоимости земельных участков общей площадью около 500 га. Земля передавалась частично в пользование, частично оформлялась в собственность, стоимость ее в СК оценили более чем в 296 миллионов рублей.

В качестве платы за содействие Зинченко "получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму не менее трех миллионов рублей", полагает следствие.

"По ходатайству следственного органа бывшему первому заместителю председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — гласит сообщение Следкома.

Расследование дела продолжается, в СК надеются установить других лиц, причастных к нему.

Обыски в контрольном комитете состоялись в минувшую среду, 25 января. Основанием для них послужило дело о взятке.