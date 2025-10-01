Суд рассмотрит дело бывшего первого зампреда контрольного комитета Ленобласти

Всеволожский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего первого зампреда комитета по управлению госимуществом Ленобласти и контрольного комитета главы региона Олега Зинченко, сообщила 1 октября прокуратура Ленобласти. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Фигуранту вменяется получение взяток от ООО "Сити 78 Инвест" в период с сентября 2014 года по декабрь 2022 года. По версии следствия, он мог получить услуги и имущество на общую сумму свыше 4,5 млн рублей в обмен за содействие в передаче земельных участков компании. В материалах дела упоминаются два участка общей площадью 226 га, якобы проданные по заниженной стоимости. Ущерб оценили в сумму, превышающую 261 млн рублей.

Зинченко был арестован в конце января 2023 года после обысков, прошедших в контрольном комитете. Он стал не единственным областным чиновником, ставшим в ту пору фигурантом коррупционного дела. Так, в начале февраля 2023 года в СИЗО по делу о взятках отправили Сергея Шалыгина, занимавшего тогда пост заместителя председателя регионального комитета по строительству. Накануне днем Шалыгин выслушал приговор, суд назначил ему четыре года строгого режима. Такой же срок годом ранее получил бывший вице-губернатор Михаил Москвин, чей арест произошел в марте 2023 года. На фоне коррупционных скандалов в том же месяце чиновникам устроили "ознакомительную экскурсию" в СИЗО, это произошло в соответствии с распоряжением губернатора Александра Дрозденко.

