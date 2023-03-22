Главы комитетов Ленобласти побывали на экскурсии в СИЗО

Группа чиновников из Ленинградской области съездили на экскурсию в следственный изолятор, сообщил 22 марта портал 47news. Мероприятие прошло в соответствии с данным месяцем ранее распоряжением главы региона Александра Дрозденко, удрученного коррупционными скандалами в местном правительстве.

Главы комитетов Ленобласти побывали в СИЗО-5 на Арсенальной набережной. Как сообщается, явка была обязательной, в роли экскурсовода выступил заместитель начальника изолятора. Чиновников провели по всему СИЗО и разрешили пообщаться с обитательницами одной из камер.

Большинство опрошенных изданием экскурсантов признались, что не испытали от увиденного положительных ощущений. Исключением стал глава комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, прежде работавший во ФСИН. Чиновник заявил, что ему "как раз всё понравилось", а сам он прежде бывал в учреждениях и похуже. "Система исполнения наказания с тех пор, как я там работал, сделала серьёзный шаг вперёд. Что делать, у нас гуманное государство", — резюмировал Седов.

О том, что Дрозденко решил свозить подчиненных для ознакомления с условиями в СИЗО, стало известно в конце февраля. Перед этим силовики устроили проверку в двух комитетах по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию крепости Копорье, а до того суд арестовал замглавы комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина по делу о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Уже позже суд арестовал бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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