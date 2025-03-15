Главе ЖКС Фрунзенского района предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи выявили мошенническую схему в сфере ЖКХ, в которой могли принимать участие генеральный директор ООО "ЖКС №1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга" и представители коммерческих структур. Обвинение предявлено пяти фигурантам. Руководителю жилкомсервиса инкриминируют статью о мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). В скором времени обвиняемым намерены избрать меру пресечения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 14 марта.

По версии следователей, не позднее ноября 2023 года гендиректор ЖКС вместе с коллегами заключили с предпринимателем договор на выполнение работ по ремонту лестничных площадок жилого дома на улице Турку. Объем работ оценили в 980 тысяч рублей, однако, как считает СК, на ремонт потратили в три раза меньше, а разницу обвиняемые поделили между собой.

"Фактически им [предпринимателем] работы не производились, а были наняты иные лица, которые сделали ремонт за 350 тысяч рублей. После подписания актов принятия выполненных работ и выплаты суммы по договору соучастники распорядились деньгами по собственному усмотрению", - говорится в сообщении СК.

В заявлении ведомства имя гендиректора ЖКС не упоминается. По данным ЕГРЮЛ, с сентября 2022 года организацией руководит Анатолий Кутузов. Весной 2019 года этот человек, будучи исполнительным директором УК "Гелема" удостоился благодарности от главы района Константина Серова за "многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к делу, большой вклад в создание комфортной городской среды".

Ранее в Петербурге фигурантом уголовного дела стал бывший генеральный директор жилкомсервиса Адмиралтейского района из-за обрушения флигеля здания на Гороховой улице. Следователи считают, что руководитель структуры оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Константин Леньков / Кадр из видео СК