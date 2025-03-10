Экс-главу жилкомсервиса будут судить из-за разрушенного флигеля на Гороховой

Бывшего руководителя ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК) из-за инцидента с обрушением флигеля жилого дома на улице Гороховая в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу 10 марта. Следователи завершили расследование и намерены направить материалы дела в суд.

Правоохранительные органы полагают, что к разрушению дома привело бездействие обвиняемого. В частности, в СК заявили, что мер для предотвращения обрушения не предпринимались с весны 2021 года. Сейчас счета фигуранта дела арестованы для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Имя обвиняемого не уточняется.

"Фигурант, являясь на момент совершения преступления генеральным директором ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района", был обязан в том числе осуществлять управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, улица Гороховая д. 73 лит. А. Он же достоверно знал о том, что строительные конструкции части данного здании находятся в аварийном состоянии, однако не обеспечил безопасность здания в процессе его эксплуатации и текущий ремонт дома", - говорится в сообщении СК.

О том, что обрушение флигеля дома на Гороховой стало поводом для уголовного дела в правоохранительных органах сообщали еще весной 2024 года. Тогда следователи расследовали дело по статье о халатности. Ущерб жителям дома оценили в 31 млн рублей.

Напомним, обрушение произошло в ночь на 20 декабря в 2023 году. Никто не пострадал - жители покинули аварийное здание за пару месяцев до этого.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру