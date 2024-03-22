Из-за обрушения дома на Гороховой улице завели уголовное дело

Прошлогоднее обрушение жилого дома на Гороховой улице в Петербурге повлекло за собой возбуждение уголовного дела, о котором 22 марта сообщил Следственный комитет. Инцидент случился три месяца назад, перед Новым годом. Поскольку за несколько часов до него жильцы дома № 73 успели съехать, обошлось без жертв и пострадавших.

Дело заведено по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). Фигуранты — неустановленные должностные лица из ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга", районной администрации и жилкома. По версии следствия, они плохо следили за состоянием и сохранностью здания и отдельных квартир. Ущерб владельцам жилья оценивается в 31 млн рублей.

Прокуратура в пятницу пообещала проконтролировать расследование. В ее сообщении, как и в информации от СК, при этом почему-то говорится о доме под номером 37.

Происшествие вызвало протест у градозащитников, недовольных качеством содержания исторических домов.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру