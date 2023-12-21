Из-за обрушения дома на Гороховой градозащитники обратились к Путину

Представители нескольких градозащитных движений Петербурга выпустили открытое письмо к президенту Владимиру Путину. Обращение продиктовано недавним обрушением жилого дома № 73 по Гороховой улице, которое активисты восприняли как апофеоз стоящих перед ними проблем.

От Путина просят "положить конец хаосу разрушения исторического центра". В письме содержится негативная характеристика руководства КГИОП. Чиновников упрекают в безответственной выдаче разрешений на застройку исторических кварталов и в расходовании сил на судебные споры с градозащитниками.

"Сколько еще многоквартирных исторических домов могут рухнуть в промозглой тьме петербургской ночи? Обойдется ли снова без жертв, или в следующий раз спасателям уже придется вытаскивать из-под обломков тела?" - пишут общественники.

По мнению авторов, если президент в скором времени не вмешается в ситуацию, то защищать в городе фактически будет уже нечего.

Напомним, что последние жильцы дома № 73 по Гороховой улице съехали всего за несколько часов до обрушения. Их расселили в гостинице, после чего было выделено временное жилье в другом доходном доме.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру