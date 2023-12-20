Жильцы обрушившегося здания временно поселятся в доходном доме

Власти Петербурга предоставят временное жилье в доходном доме бывшим обитателям обрушившегося минувшей ночью здания на Гороховой улице, 73. Сейчас горожане покинули выделенные им гостиничные номера, рассказали 20 декабря в администрации губернатора.

По сообщению Смольного, петербуржцы смогли забрать под контролем сотрудников МЧС личные вещи с места обрушения. В доходном доме они будут оставаться вплоть до согласования своего размещения в маневренном фонде, причем это касается как собственников квартир, так и съемщиков.

"Каждый из жильцов будет оставаться в фокусе внимания властей пока не решится их квартирный вопрос. До тех пор будем предоставлять им государственное жилье", — пообещал губернатор Александр Беглов.

Что касается обитателей соседнего дома № 71, то им позволят вернуться в квартиры после завершения разбора завалов на участке, когда станет ясно, что им ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами обрушения здания.

Фото: ЗАКС.Ру