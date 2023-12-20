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Новости 11:15

Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах обрушения дома на Гороховой улице

фото ЗакС политика Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах обрушения дома на Гороховой улице

В Следственном комитете РФ заинтересовались обрушением дома №73 на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Петербурга, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ночью в среду, 20 декабря, на Гороховой улице обрушились две расселенные парадные дома. Днем во вторник, 29 декабря, стало известно о повреждении несущей стены здания. Движение транспорта после обрушения было заблокировано.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу на данный момент проводится процессуальная проверка.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину будет предоставлен доклад об установленных обстоятельствах разрушения дома и причинах произошедшего.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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