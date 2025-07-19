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Новости 19 июля 2025, 13:22

Суд в Петербурге арестовал бухгалтера по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал бухгалтера по делу о фейках про армию

Московский районный суд Петербурга 19 июля арестовал на два месяца 49-летнюю бухгалтера Марину Кизлык, обвиняемую в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах (ч.1 ст. 207.3 УК), сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Кизлык пробудет в СИЗО минимум до 16 сентября. 

Адвокат обвиняемой просила назначить своей доверительнице запрет определенных действий. Суд пришел к выводу, что мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, не сможет обеспечить явку фигурантки дела к следователю и в суд. 

Правоохранительные органы задержали Кизлык 17 июля. По версии следствия, в ноябре 2024 года она опубликовала в социальных сетях недостоверную информацию о российской армии. По инкриминируемой статье Кизлык может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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