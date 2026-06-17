Зампреду "Яблока" Круглову* запросили восемь лет колонии

Гособвинитель запросил восемь лет колонии общего режима заместителю председателя "Яблока" Максиму Круглову* на заседании Перовского суда Москвы 17 марта, сообщили "Осторожно, новости". Политику вменяют публичное распространение фейков о Вооруженных силах, сделанное по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело в отношении Круглова* возбудили из-за постов в социальных сетях на тему СВО, выпущенных весной 2022 года. На заседании суда политик не смог в точности сказать, он ли публиковал посты, послужившие поводом для уголовного преследования. Вину он не признал.

По словам "яблочника", при публикации он ссылался на конкретные источники, откуда почерпнул информацию, и старался "не делать однозначных и категоричных утверждений". Негативных высказываний о военнослужащих он, по собственному заявлению, не допускал.

Круглов* был задержан в начале октября 2025 года, суд определил его в СИЗО. Пост зампреда партии политик занимает с конца 2023 года, в 2019-2024 годах он был депутатом Мосгордумы.

*Росфинмониторинг внес Максима Круглова в перечень террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ГСУ СК по Москве (скриншот видео)