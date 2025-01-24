Петербургский акционист Павел Крисевич освободился из колонии

Художник и акционист 24-летний Павел Крисевич вышел на свободу после отбытия пятилетнего срока заключения, об этом 24 января сообщили в Telegram-канале "Свободу Крисевичу!".

Он был осуждён по статье о хулиганстве (ст.213 УК РФ) за перформанс на Красной площади в 2021 году, где прочитал манифест о политических репрессиях и трижды выстрелил из пистолета холостыми патронами.

В 2021 году его приговорили к пяти годам колонии, срок нахождения в СИЗО также был засчитан. Крисевича освободили 24 января из колонии в Металлострое. На выходе его встретили мать и супруга.

Напомним, что в июле 2024 года петербургский суд отказал Павлу Крисевичу в УДО. Во время нахождения акциониста в СИЗО его адвокат сообщал о проблемах со здоровьем Крисевича.

Фото: Ника Самусик