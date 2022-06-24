ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:45

Адвокат рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у арестованного акциониста Крисевича

фото ЗакС политика Адвокат рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у арестованного акциониста Крисевича

Арестованный по уголовному делу о хулиганстве петербургский акционист Павел Крисевич, возможно, пережил серьезное отравление, сообщает группа его поддержки в Telegram со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. По словам юриста, 22-летний политический активист сильно похудел, будучи до сих пор не в состоянии принимать пищу, и стал напоминать "живой труп".

"Паша чувствует себя ужасно. Уже почти неделю у него слабость, высокое давление. Он бледный, красные глаза, сыпь на руках и ногах", - рассказал Соловьев.

Между тем, отмечает защитник Крисевича, работающие в системе ФСИН врачи не могут поставить диагноз, ограничиваясь инъекциями антибиотиков. Соловьев уже пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию и к руководству СИЗО. Вслед за ним сочувствующие акционисту просят предоставить арестанту лечение в гражданской больнице.

Напомним, что Павла Крисевича взяли под стражу после перфоманса на Красной площади прошлой весной, когда он в знак протеста против политических преследований выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама