Адвокат рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у арестованного акциониста Крисевича

Арестованный по уголовному делу о хулиганстве петербургский акционист Павел Крисевич, возможно, пережил серьезное отравление, сообщает группа его поддержки в Telegram со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. По словам юриста, 22-летний политический активист сильно похудел, будучи до сих пор не в состоянии принимать пищу, и стал напоминать "живой труп".

"Паша чувствует себя ужасно. Уже почти неделю у него слабость, высокое давление. Он бледный, красные глаза, сыпь на руках и ногах", - рассказал Соловьев.

Между тем, отмечает защитник Крисевича, работающие в системе ФСИН врачи не могут поставить диагноз, ограничиваясь инъекциями антибиотиков. Соловьев уже пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию и к руководству СИЗО. Вслед за ним сочувствующие акционисту просят предоставить арестанту лечение в гражданской больнице.

Напомним, что Павла Крисевича взяли под стражу после перфоманса на Красной площади прошлой весной, когда он в знак протеста против политических преследований выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади.