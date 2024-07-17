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Новости 18:14

Суд в Петербурге отказал акционисту Крисевичу в УДО

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отказал акционисту Крисевичу в УДО

Колпинский районный суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении 24-летнего политического активиста и акциониста Павла Крисевича. Об этом сообщила 17 июля его группа поддержки в Telegram. Петербуржец отбывает пятилетний срок по делу о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Крисевича содержат в ИК-5 в Металлострое.

Напомним, что уголовное дело на акциониста завели из-за его перформанса на Красной площади, проведенного летом 2021 года. Выступая против преследований по политическим мотивам, он выстрелил на Красной площади из охолощенного оружия и тут же был задержан. Уже после вынесения приговора прокуратура хотела добавить к наказанию идеологический мотив

фото: Ника Самусик


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