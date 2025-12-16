Купчинский депутат Маликов предложил сделать бесплатным багаж для участников СВО

Депутат МО "Купчино" Александр Маликов предложил сделать бесплатным для участников СВО провоз багажа при авиаперелетах, свою идею он озвучил на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 15 декабря. На трибуну муниципал, недавно вернувшийся из зоны СВО, поднялся облаченным в камуфляж.

По словам Маликова, сейчас каждая авиакомпания самостоятельно решает, предоставлять военным право на бесплатный провоз багажа или нет. В связи с этим муниципал предложил внести поправки в Воздушный кодекс, обязав авиаперевозчиков не взимать с участникам СВО с гражданством России плату за багаж весом до 20 килограммов.

— Данная инициатива это не просто вопрос багажа, это вопрос социальной справедливости и признания заслуг людей, защищающих интересы нашей Родины. Я сам, как участник специальной военной операции, неоднократно сталкивался с данной несправедливостью, — подкрепил аргументацию личным примером Маликов.

По мнению муниципала, реализация предложенной меры позволит снизить финансовую нагрузку на семьи участников СВО и благотворно скажется на мобильности военнослужащих, нуждающихся в лечении и реабилитации.

В зоне СВО Маликов провел год, службу он проходил в составе бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". В прошедшем октябре стало известно о его возвращении в Петербург.

Андрей Казарлыга / Фото: Палата молодых законодателей при Совете Федерации