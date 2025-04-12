Законопроект о пятикратном увеличении выплат студенческим семьям внесли в ЗакС

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об увеличении ежемесячных выплат студенческим семьям с 3457 до 18749 рублей, то есть до прожиточного минимума для детей. Документ опубликован в базе документов городского парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Размер выплат закрепят в Социальном кодексе. Также законопроект уточняет понятие студенческой семьи в части уровня получаемого образования родителей: бакалавриата или специалитета. Еще документ предусматривает другие корректировки порядка предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет средств бюджетных ассигнований комитета по социальной политике. В тексте закона уточняется, что положение об увеличении ежемесячных выплат будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Напомним, в Смольном прорабатывали вопрос об увеличении выплат студенческим семьям минимум с конца 2024 года. Первый проект закона был опубликован на сайте городской администрации еще в ноябре.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру