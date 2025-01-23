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Новости 21:58

Смольный задумался об увеличении выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный задумался об увеличении выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей

На сайте Смольного 23 января появился проект поправок в Социальный кодекс Петербурга, касающийся увеличения выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы. Это уже вторая такая попытка за последние месяцы, предыдущая была предпринята в конце ноября 2024 года.

Как и предыдущий вариант, законопроект содержит уточнение понятия студенческой семьи. Под ней предполагается понимать семью с ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми, в которой родители состоят в браке и впервые получают среднее специальное образование или же высшее по программам бакалавриата и специалитета. 

Сейчас студенческие семьи ежемесячно получают социальные выплаты в размере 3 457 рублей. Законопроектом предлагается увеличить это значение до 18 749 рублей. Отметим, что первоначальный вариант содержал предложение приравнять размер выплат к величине прожиточного минимума на ребенка в Петербурге. В 2025 году его значение составляет как раз 18 749 рублей.

Также инициатива содержит ряд положений, касающихся поддержки прочих семей с детьми. В частности, авторы предлагают закреплять размер ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей на уровне прожиточного минимума, установленного в Петербурге на год обращения. Сейчас размер выплат ежегодно меняется сообразно изменениям величины прожиточного минимума.

Кроме того, в Соцкодексе планируют уточнить правила предоставления ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Согласно предложению, если кто-то из родителей уже получает такое пособие по рождению ребенка, то при появлении на свет следующего младенца размер выплат на него будет таким же, как на предыдущего.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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