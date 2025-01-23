Смольный задумался об увеличении выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей

На сайте Смольного 23 января появился проект поправок в Социальный кодекс Петербурга, касающийся увеличения выплат студенческим семьям до 18,7 тысяч рублей. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы. Это уже вторая такая попытка за последние месяцы, предыдущая была предпринята в конце ноября 2024 года.

Как и предыдущий вариант, законопроект содержит уточнение понятия студенческой семьи. Под ней предполагается понимать семью с ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми, в которой родители состоят в браке и впервые получают среднее специальное образование или же высшее по программам бакалавриата и специалитета.

Сейчас студенческие семьи ежемесячно получают социальные выплаты в размере 3 457 рублей. Законопроектом предлагается увеличить это значение до 18 749 рублей. Отметим, что первоначальный вариант содержал предложение приравнять размер выплат к величине прожиточного минимума на ребенка в Петербурге. В 2025 году его значение составляет как раз 18 749 рублей.

Также инициатива содержит ряд положений, касающихся поддержки прочих семей с детьми. В частности, авторы предлагают закреплять размер ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей на уровне прожиточного минимума, установленного в Петербурге на год обращения. Сейчас размер выплат ежегодно меняется сообразно изменениям величины прожиточного минимума.

Кроме того, в Соцкодексе планируют уточнить правила предоставления ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Согласно предложению, если кто-то из родителей уже получает такое пособие по рождению ребенка, то при появлении на свет следующего младенца размер выплат на него будет таким же, как на предыдущего.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру