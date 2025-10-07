В ЗакСе предложили расширить понятие "многодетная семья"

Комиссия по социальной политике и здравоохранению внесла на рассмотрение Законодательного собрания поправки в Социальный кодекс для уточнения понятия "многодетная семья", обратил 7 октября внимание ЗАКС.Ру. Необходимость расширения понятия объясняют демографической ситуацией в России.

Сейчас многодетной семьей считается та, в которой воспитываются три и более ребенка, включая усыновленных или же находящихся под опекой и попечительством. Авторы законопроекта предлагают включить в это определение также пасынков и падчериц.

"Целесообразность расширения понятия "многодетная семья" обусловлена демографической ситуацией в Российской Федерации, принятие проекта закона позволит большему количеству семей получить меры социальной поддержки и меры дополнительной социальной поддержки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Регионы самостоятельно решают вопрос о том, учитывать ли пасынков и падчериц в составе многодетной семьи. В частности, их учитывают в Москве и Севастополе, в Карелии, Коми, Калининградской области и ряде иных регионов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, принятие законопроекта может коснуться 156 семей, проживающих в Петербурге. Совокупно в них воспитываются 475 пасынков или падчериц.

В таких условиях на реализацию законопроекта потребуется 42,2 млн рублей в год. Из этой суммы на предоставление различных мер социальной поддержки привлекут 9,5 млн рублей, на школьное питание — 27,1 млн рублей, а на обеспечение детей бесплатным проездом в общественном транспорте — еще 5,6 млн рублей ежегодно.

Неделей ранее Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о возможности расходовать средства регионального материнского капитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей. Инициатива поступила на рассмотрение ЗакСа в первой половине сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру