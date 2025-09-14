Законопроект об использовании маткапитала для оплаты спортуслуг внесли в ЗакС

Петербургские депутаты рассмотрят законопроект о возможности использования средств регионального материнского капитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей. Как обратил внимание ЗАКС.Ру, подготовленная комиссией по социальной политике и здравоохранению инициатива была внесена в городской парламент 11 сентября.

Проект направлен на изменение действующего закона "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Авторы предложили разрешить родителям использовать региональный маткапитал для оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых их детям. Предполагается, что деньги можно будет тратить на детей в возрасте до 18 лет, или же на учащихся по очной форме обучения, если им меньше 23 лет.

"Принятие проекта закона позволит многодетным семьям минимизировать личные финансовые затраты на получение детьми <...> физкультурно-оздоровительных услуг", — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что на заседании 11 сентября законопроект был поддержан членами комиссии по соцполитике. Тогда же одобрение получила инициатива о выдаче подарочных наборов для новорожденных опекунам. На момент публикации заметки она отсутствовала в базе законодательных инициатив ЗакСа.

Региональный материнский капитал — мера дополнительной поддержки петербургских многодетных семей, существующая отдельно от федерального маткапитала. Закон очерчивает перечень направлений, на которые его можно потратить. Это, например, строительство и реконструкция жилого дома, оплата образовательных услуг для детей или же получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи. Сейчас величина регионального маткапитала составляет 213,2 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру