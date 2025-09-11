Комиссия по соцполитике поддержала инициативы о новых мерах поддержки для семей

В Законодательном собрании Петербурга после летнего перерыва возобновилась работа комиссии по социальной политике и здравоохранению, возглавляемая депутатом Александром Ржаненковым. На заседании 11 сентября члены комиссии поддержали законодательные инициативы об использовании средств регионального маткапитала и о предоставлении наборов для новорожденных.

Члены комиссии поддержали законопроект об оплате физкультурно-оздоровительных услуг детям за счет средств материнского капитала. Сейчас действующее законодательство позволяет компенсировать за счет средств маткапитала образовательные услуги для детей. Документ уже поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Еще одна инициатива, направленная на поддержку семей, была связана с подарочными наборами для новорожденных. Комплекты с полезными вещами для детей в Петербурге вручают каждой семье с августа 2024 года. Комиссия выступила с инициативой распространить такую меру поддержки на опекунов. Ранее ЗАКС.Ру уже рассказывал об этом законопроекте.

- Жизнь такая многогранная, что не сразу можно оценить все особенности. К примеру, при родах уходит из жизни мать. Оформляет опекунство, соответственно, кто-то. И по действующим условиям этот опекун не имеет права на получение этой поддержки, - рассказал Ржаненков.

По данным депутата, в Петербурге сегодня есть шесть человек, которые могли бы получить комплекты, если бы закон был принят.

Перед началом обсуждения Ржаненков объявил, что с 2021 года, когда был избран седьмой созыв депутатов, комиссия по соцполитике рассмотрела свыше 400 вопросов и провела более 170 заседаний. Нынешняя встреча стала 24-й по счету в 2025 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру