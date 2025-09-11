Цивилёв предложил платить россиянам за пройденные километры

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилёв предложил материально поощрять спортивную активность населения через систему SportID. Как сообщил парламентарий 11 сентября в своём telegram-канале, соответствующее обращение он направил директору Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта Максиму Уразову.

По мнению депутата, существующие ныне меры по популяризации спорта в виде забегов и соревнований требует больших затрат и вызывают неудобства для жителей городов из-за необходимости перекрытия улиц. Кроме того, подобные мероприятия не способствуют систематическому вовлечению населения в занятия спортом.

Вместо этого депутат предлагает разработать систему SportID на базе портала Госуслуги. По задумке Цивилёва, сервис будет фиксировать регулярность и эффективность занятий спортом отдельного гражданина при помощи синхронизации с его фитнес-трекерами и мобильными приложениями.

Парламентарий также предлагает разработать систему материального стимулирования в рамках SportID. В частности, он призывает выплачивать россиянам по 50 рублей в виде внутренней валюты платформы за каждый преодоленный километр во время бега, скандинавской ходьбы, велосипедных прогулок и другого вида активности. Эти средства можно будет использовать для покупки спортивных товаров и услуг.

Для наиболее активных граждан Цивилёв предлагает предусмотреть присуждение баллов, которые можно обменять на скидки на спорттовары от партнёров программы, спортивные абонементы, билеты на спортивные события или налоговые вычеты. Кроме того, по задумке депутата, сервис можно интегрировать с системой страхования (ОМС/ДМС) для предоставления скидок на полисы для активных россиян.

Напомним, ранее Цивилев предложил делать свободным проход через турникеты на станциях метрополитена в случае возникновения крупных технических сбоев на устройствах. К этому его подтолкнули возникшие 4 сентября проблемы с оплатой проезда в петербургском метрополитене. В подземке их связали со сбоем в системе.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру