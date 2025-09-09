"Вера, ты — лучшая": Депутатский дебют на театральных подмостках

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербурге представили спектакль, в котором главные роли исполнили не профессиональные актеры: предприниматели, руководители общественных организаций и депутаты Заксобрания. Испытали себя в новом амплуа единороссы Константин Чебыкин, Вера Сергеева и Александр Малькевич.

Вечером 8 сентября на сцене Балтийского дома зрителям представили драматическую балладу "Гостиница "Астория" по пьесе Александра Штейна, действие которой разворачивается в историческом здании на Исаакиевской площади в годы блокады Ленинграда. Сюжет рассказывает о гостях гостиничного номера, в котором проживает военный корреспондент Троян.

Петербургским депутатам достались не самые крупные роли, скорее эпизодические. Как рассказывали участники спектакля ранее, совмещать график выступлений с депутатской работой оказалось затруднительно. Так, Александру Малькевичу предлагали сыграть одну из ведущих ролей - военного корреспондента, но из-за большой нагрузки ему пришлось отказаться. Малькевич исполнил роль военного коменданта. Фамилию менять не стали, для зрителей он так и остался Малькевичем.

Депутат появляется на сцене во втором акте. В сопровождении двух бойцов он проверяет документы у собравшихся. Среди них он узнает бывшего сослуживца, филолога, который сбежал с передовой и скрылся в Ленинграде, грезя надеждой перебраться в тыл. Малькевич задерживает его за несколько часов до планируемого вылета.

Единоросс Константин Чебыкин органично смотрелся в образе инспектора отдела перевозок Жемчугова. Как и в депутатской жизни, большинство его реплик сопровождались обильной жестикуляцией. Роль отчасти была ему знакома заранее. Потомственному моряку и выпускнику Военно-Морского института морского корпуса Петра Великого Чебыкину не пришлось погружаться в солдатский быт с нуля. Отметим, что он чаще других депутатов появлялся на сцене.

"Гражданскую" роль работницы тети Дуси исполнила депутат Вера Сергеева, которая по сюжету закладывала окна в гостинице кирпичами, а также рассуждала о порядочности мужчин. Сергеева покидала сцену под одобряющий крик:

— Вера, ты — лучшая, — похвалил коллегу депутат Юрий Гладунов.

Кроме Гладунова, поддержать коллег пришли и другие депутаты, например, Павел Иткин, Александр Ржаненков, Наталия Астахова. Также среди зрителей оказались командир Ленинградского полка Михаил Коган и экс-глава КГИОП Сергей Макаров, который теперь трудится в Эрмитаже. Во втором ряду постановку наблюдал руководитель исполкома городского отделения "Единой России" Андрей Серавин. Корреспондент ЗАКС.Ру не обнаружил в зале единственного профессионального актера из городского парламента Анастасии Мельниковой. Свободных мест в зале было мало, однако некоторых зрителей все же недосчитались после антракта.

Командир Ленинградского полка Михаил Коган и депутат Юрий Авдеев

Глава Василеостровского района Михаил Соболев

Руководитель исполкома "Единой России" в Петербурге Андрей Серавин

Одни из главных ролей в спектакле достались чиновникам Смольного. В частности, военного корреспондента Трояна сыграл начальник управления садоводства и огородничества Андрей Лях. Председатель архивного комитета Петр Тищенко исполнил роль Ивана Тюленева, второго пилота. На сцене он был вместе с сыном, Петром Петровичем Тищенко, который исполнил роль студента, решившего отправиться на передовую.

Председатель архивного комитета Петр Тищенко

Всего запланировано два спектакля, 8 и 9 сентября. Первый показ приурочили ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Инициатором проведения спектакля выступил благотворительный фонд "Необыкновенное чудо". Средства от продажи билетов намерены потратить на возведение храма Святой равноапостольной Нины во Фрунзенском районе Петербурга. Идея постановки спектакля по пьесе Штейна с привлечением непрофессиональных актеров зародилась в Оренбурге. Там среди актеров также выступали представители бизнес-сообщества и чиновники, в том числе два вице-губернатора Оренбургской области.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру