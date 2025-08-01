За год в Петербурге выдали 35 тысяч подарочных наборов для новорожденных

Более 35 тысяч подарочных наборов для новорожденных выдали молодым родителям в Петербурге за год действия этой меры поддержки, сообщил 1 августа губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале. Чаще всего их забирают из отделов ЗАГС.

"Год назад по инициативе петербургских родителей мы ввели новую меру поддержки – подарочные наборы при рождении малыша. С тех пор их получили порядка 35 тысяч петербургских семей – более 17 тысяч комплектов для мальчиков и более 16 тысяч – для девочек", - говорится в публикации Беглова.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, свыше 14 тысяч наборов были выданы с августа по декабрь 2024 года и более 21 тысячи комплектов – с января по июль 2025 года. Чаще всего молодые родители забирают подарочные наборы в отделах ЗАГС, куда большинство приходят регистрировать рождение. При этом Беглов напомнил, что комплекты также выдаются в роддомах и МФЦ.

Напомним, подарочные наборы для новорожденных в Петербурге стали выдавать с 1 августа 2024 года. Всего туда входят 12 предметов, включая игрушки, видеоняню и подогреватель детского питания. Изначально каждый такой комплект обходился городу в 15 тысяч рублей, однако в июле стало известно, что с 2026 году их стоимость вырастит до 17 тысяч рублей. Подробнее о том, что входит в подарочные наборы, - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео из канала Беглова