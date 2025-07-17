Путин наградил Бельского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. Документ опубликован 17 июля, на следующий день после юбилея парламентария. Накануне ему исполнилось 50 лет. Спикер парламента удостоился государственной награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу.

Александр Бельский возглавляет Законодательное собрание Петербурга с 2021 года. Также он руководит региональным отделением партии "Единая Россия". До избрания в парламент он занимал пост вице-губернатора Петербурга, а также возглавлял комитет территориального развития. Перед этим он был муниципальным депутатом. В 2011 году избрался в совет МО "Поселок Солнечное", а в 2014 году возглавил МО "Город Сестрорецк".

Напомним, в марте 2025 года восемь депутатов Законодательного собрания удостоились государственных наград за вклад в законотворчество. Вручение госнаград состоялось в конце апреля в Смольном. В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру