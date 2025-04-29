Губернатор вручил награды девятерым депутатам ЗакСа

Девять депутатов Законодательного собрания получили 29 апреля государственные награды из рук губернатора Александра Беглова. Церемония состоялась в здании Смольного, вместе с парламентариями награды получили петербургские врачи, строители, общественники и другие жители города.

Губернатор вручил "Орден Дружбы" депутатам Юрию Авдееву, Всеволоду Беликову и Николаю Бондаренко. В свою очередь, Андрей Горшечников, Ирина Иванова, Павел Иткин, Павел Крупник, Олег Милюта и Александр Ходосок удостоились медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В своей речи Беглов отметил, что всех, собравшихся в зале объединяет "любовь к нашему Отечеству и к Петербургу". Благодаря труду награжденных "город и страна успешно развиваются", передает пресс-служба Заксобрания.

Петербургские депутаты были награждены за многолетнюю работу и активную законотворческую деятельность. Указы об этом были подписаны президентом Владимиром Путиным 1 февраля и 25 марта 2025 года. Первым из девяти был награжден депутат Беликов, награждение остальных его коллег оформили вторым указом.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания