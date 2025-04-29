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Новости 17:05

Губернатор вручил награды девятерым депутатам ЗакСа

фото ЗакС политика Губернатор вручил награды девятерым депутатам ЗакСа

Девять депутатов Законодательного собрания получили 29 апреля государственные награды из рук губернатора Александра Беглова. Церемония состоялась в здании Смольного, вместе с парламентариями награды получили петербургские врачи, строители, общественники и другие жители города.

Губернатор вручил "Орден Дружбы" депутатам Юрию Авдееву, Всеволоду Беликову и Николаю Бондаренко. В свою очередь, Андрей Горшечников, Ирина Иванова, Павел Иткин, Павел Крупник, Олег Милюта и Александр Ходосок удостоились медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В своей речи Беглов отметил, что всех, собравшихся в зале объединяет "любовь к нашему Отечеству и к Петербургу". Благодаря труду награжденных "город и страна успешно развиваются", передает пресс-служба Заксобрания.

Петербургские депутаты были награждены за многолетнюю работу и активную законотворческую деятельность. Указы об этом были подписаны президентом Владимиром Путиным 1 февраля и 25 марта 2025 года. Первым из девяти был награжден депутат Беликов, награждение остальных его коллег оформили вторым указом.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Беглов Александр Дмитриевич 
Беликов Всеволод Федорович 
Бондаренко Николай Леонидович 
Горшечников Андрей Алексеевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Милюта Олег Эдвардович 
Ходосок Александр Владимирович 




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