Путин наградил Беликова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата Законодательного собрания Петербурга Всеволода Беликова орденом Дружбы, следует из документа, опубликованного 3 февраля, обратил внимание ЗАКС.Ру. Парламентарий удостоился этой награды за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

- Я человек старой формации. Конечно, не за награды служим, работаем, трудимся. Именно служим, потому что мы - военные. Мне приятно. Что же говорить, это все равно признание заслуг, оценка. Я всегда был членом команды большой, никогда себя не выпячивал сильно, старался быть скромным, все это знают, - рассказал ЗАКС.Ру Беликов.

Беликов в беседе с ЗАКС.Ру добавил, что награждение еще сильнее мотивирует его на дальнейшую плодотворную работу. Отметим, ранее Беликова награждали медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

В петербургском парламенте Беликов возглавляет комитет по законодательству. Он является депутатом с 2021 года. До этого Беликов возглавлял муниципальный совет МО "Финляндский округ".

Этим же указом президент наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" директора Государственного музея городской скульптуры Владимира Тимофеева. Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден председатель петербургского отделения "Всероссийского общества слепых" Алексей Колосов.

В конце января президент наградил орденом Дружбы вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру