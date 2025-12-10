ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 10 декабря 2025, 16:45

На Вологодчине упростили продажу алкоголя по праздникам

Законодательное собрание Вологодской области на заседании 10 декабря смягчило запрет на продажу спиртного во время некоторых праздничных и предпраздничных дней, рассказала пресс-служба регионального парламента. Всего речь идет о четырех днях, включая предновогодние даты, а также Рождество и Первомай.

"Люди объясняли, что большинство закупается перед самым Новым годом, что может создать лишнее напряжение. Мы откликнулись на эти предложения", — заявил по этому поводу депутат областного ЗакСа Михаил Ананьин.

Согласно принятому закону, 30 и 31 декабря, а также 7 января и 1 мая купить алкоголь в магазинах на Вологодчине можно будет по будням с 8:00 до 23:00. Подобный режим ранее был установлен для продажи спиртного во время новогодних каникул (1-6 и 8 января), Дня защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня Победы (9 мая). Также в обозначенный промежуток разрешена торговля спиртным по субботам и воскресеньям. В остальные дни года она допускается только с 12:00 до 14:00.

Ограничения действуют в регионе с 1 марта, они не распространяются на отпуск горячительных напитков в ресторанах. В конце ноября губернатор Вологодчины Георгий Филимонов анонсировал смягчение положений регионального закона, объяснив это необходимостью дать жителям "по-человечески" подготовиться к празднованию Нового года.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова


