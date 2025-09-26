ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 26 сентября 2025, 19:20

Тюльпанов не смог стать сторонником ЕР в Петроградском районе

Сын бывшего спикера Законодательного собрания Владислав Тюльпанов не смог подать заявление о вступлении в ряды сторонников "Единой России" в Петроградском районном отделении партии, сообщило издание "Фонтанка" 26 сентября. Информацию о безуспешной попытке молодого политика примкнуть к партии ЗАКС.Ру подтвердили в пресс-службе ЕР. 

"Я искренне хочу вступить в партию и делаю много добрых дел, но на них никто не обращает внимания абсолютно. Я не хочу вступать ни в какую другую партию, я хочу вступить в партию „Единая Россия". Что нужно для этого сделать — я не понимаю", — рассказал Тюльпанов в беседе с "Фонтанкой". 

Основанием для отказа, как пояснили ЗАКС.Ру в партии, стало положение устава объединения, которое запрещает принимать в ЕР гражданина в течение трех лет после решения о его исключении из партии. Некоторое время Тюльпанов числился в списке единороссов в Чечне. 

Тюльпанов решил вступить в городское отделение ЕР в начале августа после того, как руководитель регионального отделения Александр Бельский заявил об отсутствии каких-либо "ограничений" в отношении Тюльпанова. Сам политик неоднократно заявлял, что против его вступления в партию выступают некие силы из Москвы. 

Владислав Тюльпанов — сын бывшего председателя Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанов, погибшего в 2017 году. Увлекается политикой и намерен построить карьеру в этой сфере. Пока особых успехов ему достичь не удалось. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


