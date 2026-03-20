Путин включил Памфилову в новый состав Центризбиркома

Президент Владимир Путин назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии на следующие пять лет. Указ главы государства размещен 20 марта на портале официального опубликования правовых актов. В состав ЦИК вошла действующий председатель Элла Памфилова. Она возглавляет Центризбирком с 2016 года.

Помимо Памфиловой, работу в комиссии продолжат Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым участником комиссии стал Герой России, выпускник программы "Время героев" Анатолий Сысоев. Обновленный состав приступит к работе в конце месяца, когда истечет срок полномочий действующей комиссии. На первом заседании члены комиссии выберут председателя, его заместителя и секретаря путем тайного голосования.

ЦИК формируется сроком на пять лет и включает 15 членов с правом решающего голоса. По действующей процедуре треть состава назначается президентом, еще пять назначается Советом Федерации, оставшихся определяет Государственная дума.

В начале марта Совфед определил пять членов нового состава ЦИК - Николая Булаева, Людмилу Маркину, Эльмиру Хаймурзину, Евгения Шевченко и Павла Андреева - членами ЦИК. Все они являются членами действующего состава ЦИК.

Спустя неделю Госдума проголосовала за назначение представленных фракциями пяти претендентов на должности членов ЦИК: Константина Мазуревского от "Единой России", депутата ЛДПР Василины Кулиевой, Николая Левичева от "Справедливой России", Евгения Колюшина от КПРФ, а также депутата "Новых людей" Алены Булгаковой.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль