Горизбирком рассказал делегации из Непала о выборах в Петербурге

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 22 июля встретился с делегацией из Непала и рассказал иностранным гостям об устройстве избирательной системы города, работе комиссий и проведении выборов в Северной столице. Фотографиями с рабочего визита делегации в Горизбирком Мейксин поделился в соцсетях.

Приехавших на экскурсию посетителей из Непала Мейксин назвал своими "зарубежными коллегами". По его словам, в состав делегации из республики вошли гости из культурного округа Лумбини и главный специалист отдела региональных зарубежных связей управления международного сотрудничества комитета по внешним связям Петербурга.

"Встречи с зарубежными коллегами очень важны для нас. Международный обмен опытом в сфере организации избирательного процесса способствует развитию профессионального диалога, взаимному обогащению практики и укреплению международного сотрудничества в области избирательного права", — написал Мейксин.

На встрече с представителями Непала также присутствовали члены Горизбиркома Борис Семенов, Екатерина Фесик и Валерий Николаев.

Делегация из Южной Азии приехала в Петербург 19 июля. В ходе поездки иностранные гости посетили Приморский район и подписали соглашение о сотрудничестве с районной администрацией. Сегодня иностранцы встретились с чиновниками из КГИОП и комитета по внешним связям. Визит в Северную столицу приурочили к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Непалом.

В конце июня Горизбирком принимал делегацию Центральной избирательной комиссии Намибии. В тот раз Мейксин пообщался с зарубежными коллегами об обмене опытом, работе петербургских избиркомов и борьбе с фейками на выборах, в том числе, созданных искусственным интеллектом. Подробнее о визите сотрудников Центризбиркома из Африки читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: Горизбирком