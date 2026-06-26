Петербургский избирком нашел общий язык с коллегами из Африки

Фото: ЗАКС.Ру

В Петербург с визитом прибыла делегация Центральной избирательной комиссии Республики Намибия. Иностранные гости 26 июня посетили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и пообщались с его руководителем Максимом Мейксиным. Иностранцев интересовал обмен сотрудниками, работа избиркомов, а также противостояние фейкам.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Намибия Элси Нгикембуа перед встречей рассказала журналистам, что собирается обсудить с петербургскими коллегами обмен электоральным опытом. Для Нгикембуа это уже второй визит в Северную столицу. Она приезжала в Петербург в июле 2023 года для участия в гуманитарном форуме Россия — Африка. Нгикембуа выступала на сессии "Избирательные системы в условиях вызовов электоральному суверенитету: законодательство и технологии".

– Мы приехали сюда, чтобы обмениваться опытом, рассказывать о своих методах работы, узнавать новое и, возможно, в будущем, организовать двусторонний обмен сотрудниками. Мы, в частности, заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники стажировались здесь и учились новым передовым избирательным технологиям, – рассказала Нгикембуа (со слов переводчика).

Накануне Нгикембуа в Москве встретилась с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Главы комиссий подписали меморандум о взаимопонимании. Также Памфилова передала коллегам из Намибии приглашение для наблюдения на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы.

Население Намибии чуть больше 3 млн человек. Официальным языком является английский, но в народе также говорят на языках этнических групп и немецком (в прошлом эта территория была германской колонией). Дипломатические отношения Намибии с России продолжаются с момента провозглашения независимости республики в 1990 году.

Официальная беседа представителей петербургской комиссии и иностранной делегации продлилась около полутора часов. На ней также присутствовали члены ГИК Валерий Николаев, Екатерина Фесик и Борис Семенов. Львиная доля встречи ушла на выступление главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина с детальным описанием избирательных процессов. Председатель Горизбиркома рассказал и про численность сотрудников, задействованных на выборах, и про подарки для 18-летних, которые проголосуют впервые, а также про проект ИнформУИК, в ходе которого волонтеры проводят поквартирный обход избирателей и рассказывают о запланированных кампаниях.

После ответной презентации о выборах в Намибии, члены делегации решили задать свои уточняющие вопросы петербургским коллегам. Например, о порядке формирования составов избирательных комиссий, взаимодействии Горизбиркома с ЦИК, а также о сохранении тайны волеизъявления граждан при надомном голосовании. Глава центризбиркома Намибии также поинтересовалась, как Мейксин относится к возможным командировкам. В часности, в Намибию.

– Конечно, мы будем очень рады обмену опытом, если такой запрос поступит в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации – мы с удовольствием это организуем, – ответил Мейксин.

Среди прочих вопросов о сроках подсчетов голосов после закрытия участков и порядке обжалования итогов голосования иностранцы интересовались методам борьбы с фейками, созданными, в том числе, с помощью ИИ.

– Фейки – это действительно вызов XXI века, особенно с применением искусственного интеллекта. Очень серьезные новые вызовы. Сейчас мы ожидаем и на этих выборах использование таких фейков, направленные на дискредитацию как кандидатов, так и партий, так и избирательной системы. В Российской Федерации разработан специальный программный комплекс, который позволяет с очень высокой достоверностью определить, сделан материал искусственным интеллектом или нет. Если, скажем, такой фейка оказался "значимым" – мы стараемся очень быстро проверить комплексом такое изображение. Если он оказался фейком – мы будем делать публичные заявления о том, что мы проверили и это оказалось фейком, - сказал Мейксин.

Отдельно председатель Санкт-Петербургской комиссии упомянул важность скорости работы членов избиркома в таких ситуациях и взаимодействие с наблюдателями и журналистами.

– Здесь очень важна быстрота реакции. Именно в части того, чтобы мы назначали проверки и развивали эти мифы. К сожалению, это способ воздействия на избирателей и он будет все больше развиваться и нам нужно придумывать новые способы противодействия. Мы каждые два часа делаем пресс-конференции во время подсчета голосов с журналистами и стараемся отвечать на любые вопросы. Это тоже дает возможность донести достоверную информацию, – добавил председатель.

После завершения встречи представители Намибии отправились осматривать городские достопримечательности. Иностранным гостям показали Законодательное собрание и Государственный Эрмитаж. Ранее для них организовали прогулку по рекам и каналам.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру