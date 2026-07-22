Депутат Боярский заработал более 21 млн рублей в 2025 году

Общая сумма доходов депутата Государственной думы Сергея Боярского составила в 2025 году 21,35 млн рублей, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Политик представил декларацию в качестве кандидата на переизбрание в девятый созыв.

В качестве источников доходов Боярский указал проценты от вкладов в ООО "Галерея" и зарплату депутата. Всего у него открыты четыре банковских счета, общая сумма остатка на них составляет 75 тысяч рублей.

Судя по декларации, депутат владеет долями в пяти квартирах на территории Петербурга. Площадь самих квартир варьируется от 183,3 до 224,2 квадратных метров. Из иной недвижимости Боярский указал нежилое помещение площадью 57 "квадратов", оно также находится на территории города.

Также парламентарий указал в декларации два принадлежащих ему автомобиля. Это "Мерседес-Бенц" SL500 и "Лексус" GS350. Первая машина выпущена в 1983 году, вторая — в 2012-м.

Боярский баллотируется в Госдуму от Петербурга под первым номером в составе региональной группы "Единой России". В первой тройке списка также оказались действующие депутаты Николай Валуев и Юрий Петров.

Валуев задекларировал годовой доход в размере 15,27 млн рублей, Петров сообщил о заработке в размере 13,36 млн рублей. Петров, среди прочего, также владеет в Петербурге земельным участком площадью 29,3 соток земли и домом площадью 444 квадратных метра. В Москве у него имеется квартира площадью 95,3 "квадрата". Валуев отчитался о земельном участке в Подмосковье площадью 6,4 сотки и домом там же площадью 103,5 "квадрата" и о квартире в Петербурге площадью 69,2 "квадрата".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру