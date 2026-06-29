Мурманские стобалльники получат полумиллионные сертификаты на жилье

Выпускники из Мурманской области, набравшие максимальные 100 баллов при сдаче Единого государственного экзамена, получат жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей, сообщил 29 июня "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы региона Андрея Чибиса. Получить сертификат смогут те стобалльники, которые поступят в Мурманский арктический университет или заключат целевой договор на востребованную специальность с работодателями из Заполярья.

Также глава Мурманской области поручил разработать меры поддержки для школьников, которые получили не максимальный, но высокий балл на ЕГЭ.

"Наша цель - постараться сделать так, чтобы высокобалльники, стобалльники либо оставались у нас учиться, либо возвращались жить и работать на Севере, получив образование за пределами Мурманской области", - сообщил Чибис.

Губернатор региона 15 июня подвел промежуточные итоги ЕГЭ среди выпускников из Мурманской области. На экзаменах по литературе, химии и истории максимальный балл набрали 20 человек. Это рекордное число стобалльников в регионе за последние 10 лет, заявил Чибис.

Дарья Нехорошева / Фото: Андрей Чибис