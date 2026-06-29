Морской кадетский корпус СК построят в Петербурге

В Центральном районе Петербурга построят Морской кадетский корпус Следственного комитета. Соответствующее решение приняли 29 июня губернатор Александр Беглов и члены правительства города на рабочем совещании в Смольном. Для реализации проекта власти Петербурга отменят отдельные положения ранее утвержденной документации по планировке территории. Это позволит приступить к подготовке площадки под строительство нового образовательного комплекса.

Речь идет о территории между улицами Чайковского, Моховой, Пестеля и Гагаринской. Проект предусматривает строительство комплекса общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. В кадетском корпусе смогут обучаться не менее 128 воспитанников. Завершить реализацию федерального проекта планируется к 2029 году.

"Мы делаем важный шаг, утверждаем планировку территории для нового учебного заведения — Морского кадетского корпуса Следственного комитета. Это важный проект федерального уровня. Он укрепит статус Петербурга как центра военно-морского образования России", — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Проект финансируется из государственных федеральных программ. Правительство России уже выделило необходимые средства СК.

В марте 2026 года глава Следкома Александр Бастрыкин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным о создании нового кадетского корпуса ведомства. В начале года председатель СК также приезжал в Северную столицу для проверки хода строительства кадетского корпуса ведомства в Петергофе.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру