Власти Ленобласти запустили изъятие гаражей под строительство метро в Кудрово

Более 70 гаражей изымут в Ленинградской области для строительства станции метро "Кудрово", сообщили в региональном комитете по управлению государственным имуществом. Выплаты обещают производить по рыночной цене.

"Всего речь идет о 73 объектах, которые были определены во время проектирования, чтобы удобно расположить станцию и вход в нее", — заявила глава КУГИ Марина Тоноян.

Предполагается, что первоначально гаражи оценят по рыночной цене и затем заложат в бюджет образовавшуюся сумму. После этого КУГИ направит собственникам уведомления об изъятии. Выплаты будут происходить на основании заключенных соглашений.

О строительстве метро в Кудрово говорят не первый год. В конце лета губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявлял о том, что к изъятию земельных участков под строительство метро приступят уже в сентябре. Проектную документацию для станции обещали разработать до конца 2026 года. При этом в Адресной инвестиционной программе Петербурга работы по строительству запланированы до 2035 года.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по контролю за имуществом