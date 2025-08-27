Изъятие земли под вестибюль станции метро "Кудрово" начнется в сентябре

Власти Ленинградской области приступят к изъятию земельных участков под строительство станции метро "Кудрово" уже в сентябре, сообщил 27 августа глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Заявление сделано по итогам заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

В заседании также приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, работники федеральных министерств и ведомств, городских и областных комитетов и представители бизнеса. Вице-премьер Виталий Савельев присоединился к мероприятию по видеосвязи.

Участники обсудили реализацию крупных проектов в сфере транспорта, связывающих Петербург и Ленобласть. В частности, речь шла о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и работе пригородного транспорта.

Среди прочего, на заседании подняли вопрос о строительстве транспортно-пересадочного узла с автобусной станцией на базе планируемой станции "Кудрово", рассказали в Смольном. Сейчас для обеспечения подъезда к ТПУ ведется строительство транспортной развязки на Мурманском шоссе.

Также участники коснулись проекта запуска тактового движения электричек по маршруту "Санкт-Петербург — Левашово — Сертолово", а заодно строительства остановочных пунктов "Песочная -2" и "Сертолово". Как отметили в Смольном, реализация проекта сделала бы доступнее для пациентов медицинский кластер в составе онкоцентра имени Напалкова, исследовательского центра онкологии имени Петрова и научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного