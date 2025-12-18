Запрет мигрантам работать в такси и доставке не привел к наплыву кадров в ЖКХ

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что принятый в ноябре запрет найма на работу иностранных граждан в сфере такси и сервисов доставки не сильно повлиял на привлечение кадров в сферу жилищно-коммунального хозяйства. С таким заявлением чиновник выступил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 18 декабря.

– К сожалению, большого эффекта это не принесло. Пока. Давайте все-таки, когда полностью закончится зима - тогда поговорим. <...> Эффект есть, но он не большой, – рассказал Разумишкин.

Также Разумишкин рассказал, что в одном из районов Петербурга появились работники из Индии.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов называл решение о запрете трудоустройства мигрантов в сферу такси и доставки "шагов в правильном направлении". Он отмечал, что город заинтересован в работниках из других стран, однако чиновники ожидают их в нужных им сферах. В частности, в ЖКХ. В первой половине декабря глава города продлил запрет на найм иностранцев в такси и курьерские службы на весь 2026 год.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру