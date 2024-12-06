Документация по станции метро "Кудрово" будет готова к концу 2026 года

Компания "Метрострой Северной столицы" (МССС) объявила, что проектная документация для станции метро "Кудрово" будет разработана до конца 2026 года, об этом 6 декабря пишет "Деловой Петербург".

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, постройка станции запланирована на 2027 год

Финансирование строительства будет осуществляться при поддержке федерального бюджета. Зимой этого года координационный совет поручил Минтрансу и Минфину рассмотреть возможность выделения Петербургу 35,7 млрд рублей в 2025–2031 годах.

Согласно Адресной инвестиционной программе Петербурга, общая стоимость проектирования и строительства станции "Кудрово" составляет 31,88 млрд рублей.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") заявил, что город может ожидать крупных сумм от федерального центра для софинансирования строительства метро.

Фото: ЗАКС.Ру