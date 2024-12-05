Четырбок ожидает крупные суммы от федерального центра на строительство метро

Петербург может ожидать привлечения крупных сумм от федерального центра для софинансирования строительства метрополитена, заявил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок 5 декабря. Выступая на пресс-конференции в "Интерфаксе", депутат выразил уверенность в том, что Москва "со спокойной душой" может "расстаться с федеральными денежками" после изменений в метростроении Петербурга.

— У нас есть все основания рассчитывать на получение достаточно серьезных сумм на строительство метрополитена. Почему, потому что город, опять же, навел порядок в сфере строительства метро и федеральный центр, конечно, со спокойной душой, на мой взгляд, должен расстаться с федеральными денежками, направить их на реализацию важного для города проекта по развитию и строительству метро, — высказался Четырбок.

О каких именно суммах идет речь, станет известно позже, отметил депутат. Всего, по его словам, "при представлении бюджета на последующую трехлетку в целом заложены серьезные суммы, вплоть до 189 млрд рублей на строительство метро" с учетом средств от федерального центра. При этом сейчас в росписи Адресной инвестиционной программы говорится о выделении в 2025 году 31,8 млрд рублей на строительство подземки, а в 2026 и 2027 годах — 55 млрд и 80 млрд рублей соответственно. В сумме это 166,8 млрд рублей.

Из заявлений Четырбока следовало, что строительство метро рассматривается городскими властями в числе приоритетных направлений. Проблемы в этой сфере стали следствием "ошибок, которые копились еще с 90-х годов, когда ведущая метростроительная организация была приватизирована", полагает он. За последние годы город эти ошибки исправил и теперь "выходит уже на стадию такого более серьезного финансирования строительства метрополитена", следовало из слов депутата.

На этой неделе появилась информация о том, что строящиеся станции Красносельско-Калининской линии "Путиловская" и "Казаковская" готовы на 78 %. Работа на объектах ведется с 2015 года, открытие их было намечено на 2024 год, но затем его отодвинули. Кроме них, в текущем году планировалось открыть станцию "Горный институт", причем сделать это обещали в сентябре. Этого, однако, не произошло. В конце ноября вице-губернатор Николай Линченко говорил, что станция почти готова и остались "последние штрихи".

Андрей Казарлыга, фото: "Интерфакс" / Rutube (скриншот трансляции)