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Новости 15:16

Четырбок ожидает крупные суммы от федерального центра на строительство метро

фото ЗакС политика Четырбок ожидает крупные суммы от федерального центра на строительство метро

Петербург может ожидать привлечения крупных сумм от федерального центра для софинансирования строительства метрополитена, заявил глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денис Четырбок 5 декабря. Выступая на пресс-конференции в "Интерфаксе", депутат выразил уверенность в том, что Москва "со спокойной душой" может "расстаться с федеральными денежками" после изменений в метростроении Петербурга.

— У нас есть все основания рассчитывать на получение достаточно серьезных сумм на строительство метрополитена. Почему, потому что город, опять же, навел порядок в сфере строительства метро и федеральный центр, конечно, со спокойной душой, на мой взгляд, должен расстаться с федеральными денежками, направить их на реализацию важного для города проекта по развитию и строительству метро, — высказался Четырбок.

О каких именно суммах идет речь, станет известно позже, отметил депутат. Всего, по его словам, "при представлении бюджета на последующую трехлетку в целом заложены серьезные суммы, вплоть до 189 млрд рублей на строительство метро" с учетом средств от федерального центра. При этом сейчас в росписи Адресной инвестиционной программы говорится о выделении в 2025 году 31,8 млрд рублей на строительство подземки, а в 2026 и 2027 годах — 55 млрд и 80 млрд рублей соответственно. В сумме это 166,8 млрд рублей.

Из заявлений Четырбока следовало, что строительство метро рассматривается городскими властями в числе приоритетных направлений. Проблемы в этой сфере стали следствием "ошибок, которые копились еще с 90-х годов, когда ведущая метростроительная организация была приватизирована", полагает он. За последние годы город эти ошибки исправил и теперь "выходит уже на стадию такого более серьезного финансирования строительства метрополитена", следовало из слов депутата.

На этой неделе появилась информация о том, что строящиеся станции Красносельско-Калининской линии "Путиловская" и "Казаковская" готовы на 78 %. Работа на объектах ведется с 2015 года, открытие их было намечено на 2024 год, но затем его отодвинули. Кроме них, в текущем году планировалось открыть станцию "Горный институт", причем сделать это обещали в сентябре. Этого, однако, не произошло. В конце ноября вице-губернатор Николай Линченко говорил, что станция почти готова и остались "последние штрихи".

Андрей Казарлыга, фото: "Интерфакс" / Rutube (скриншот трансляции)


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