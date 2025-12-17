Депутаты поддержали федеральную инициативу Зинчука о правилах проведения ОСС

Законодательное собрание Петербурга 17 декабря в первом чтении поддержало проект федеральной инициативы, которая направлена на ограничение полномочий управляющей компании многоквартирного дома, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Законопроектом предлагается запретить УК включение в повестку дня вопросов, связанных с изменением способа управления МКД или расторжением договора управления. Документ подготовил депутат Алексей Зинчук.

"Реализация законопроекта позволит обеспечить прозрачность процедуры управления МКД, минимизировать риски навязывания собственникам решений в интересах управляющих организаций и укрепить доверие к институту общего собрания. При этом управляющие организации сохранят право инициировать собрания по иным вопросам, прямо связанным с текущей эксплуатацией дома, что поддерживает баланс между контролем собственников и оперативностью управления", — говорится в пояснительной записке.

Поправки предполагается внести в Жилищный кодекс. Зинчук во время выступления отметил, что в Петербурге участилось количество судебных разбирательств из-за несогласия жильцов с решениями, принятыми на спорных собраниях собственников, инициированных недобросовестными управляющими компаниями.

Ранее депутат Зинчук выступил с предложением внести поправки в Уголовный кодекс. Он предлагал ужесточить наказание на подделку протоколов общего собрания собственников. За такое деяние депутат предлагает наказывать лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру