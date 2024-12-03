Станции метро "Казаковская" и "Путиловская" достроены на 78%

Готовность новых станций петербургского метрополитена "Казаковская" и "Путиловская" составляет уже 78%, сообщили 3 декабря в ФБУ "Росстройконтроль".

Сейчас на этих станциях ведутся работы на станционных комплексах и пересадочных узлах, возводятся конструкции наземных вестибюлей. На "Путиловской" устанавливается эскалаторное оборудование. Завершить строительство планируется в 2025 году. Конкретные даты в сообщении не называются.

В "Росстройконтроле" подчеркнули, что "Казаковская" и "Путиловская" являются одними из самых технически сложных и крупнх объектах в Петербурге. В связи с этим за качеством работ следят сразу пять инспекторов учреждения.

Ранее намерение открыть две упомянутые станции в 2025 году подтверждал губернатор Петербурга Александр Беглов. А до конца текущего 2024 года, по словам градоначальника, должно завершиться строительство станции "Горный институт". Год назад чиновники Смольного заявляли, что эта станция сможет открыться уже к сентябрю 2024 года, однако по состоянию на 3 декабря станция все еще не открыла двери для посетителей.

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