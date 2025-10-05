Первый "Балтиец" проходит обкатку на строящейся шестой линии метро

Специалисты метрополитена проводят обкатку первого состава модели "Балтиец", который будет курсировать по строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена. Кадры с новым поездом в коричневом исполнении опубликовал губернатор Александр Беглов в своих соцсетях.

"Первый состав модели "Балтиец" в коричневом исполнении готовим к работе на будущей шестой линии. Сейчас он проходит обкатку в метро", - написал губернатор.

Сейчас 36 поездов этой модели курсируют по "красной" ветке метро. В Смольном заявили, что в октябре запланирован выход на маршрут еще одного "Балтийца". Также завершается подготовка нового состава для запуска на "фиолетовой" ветке метро. Всего до 2031 года Октябрьский электровагоноремонтном заводе запланировано производство 950 современных вагонов.

Участок новой ветки метро городские власти обещают запустить до конца 2025 года. В частности, станции метро "Юго-Западная" и "Путиловская".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру