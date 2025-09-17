ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
17 сентября 2025, 12:34

Режим работы станции "Площадь Ленина" изменится на один день из-за ремонта

Режим работы станции "Площадь Ленина" изменится на один день из-за ремонта

Капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля 1 станции метро "Площадь Ленина", сообщила 17 сентября пресс-служба комитета по транспорту. Работы пройдут 19 сентября.

Как говорится в публикации комтранса, вход в вестибюль 19 сентября будет ограничен в течение двух часов — с 17:00 до 19:00. При этом время закрытия вестибюля может измениться в зависимости от фактического пассажиропоток. На время ремонта в метрополитене призвали пользоваться вестибюлем 2 станции.

Отметим, что 9 сентября из-за остановки эскалатора в вестибюле 2 станция "Площадь Ленина" закрывалась на вход.

Напомним, это не единственная станция на красной ветке метрополитена, где проводится ремонт эскалатора. Так, в конце августа из-за работ изменился режим работы вестибюля станции "Нарвская", они продлятся до середины ноября. Ещё раньше стартовал ремонт эскалатора на станции "Лесная", он продлится до середины декабря.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


