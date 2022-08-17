Дело Харлашкина: Арест за погашение долгов

фото: krti.gov.spb.ru

Зампреда правительства Ленобласти Сергея Харлашкина отправили в СИЗО до 15 октября. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что в период руководства петербургским КРТИ Харлашкин разрешил "Метрострою" тратить средства, выданные на строительство подземки, на погашение долгов перед другими лицами.

Свой арест экс-глава комитета развития транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Сергей Харлашкин будет отбывать в Москве. Решение о мере пресечения вечером 17 августа принял Басманный районный суд столицы. Заседание было закрытым по просьбе защиты чиновника.

О задержании Харлашкина стало известно еще утром. Про ночные обыски по месту жительства чиновника, в последние пару лет отвечавшего за транспорт и ТЭК в правительстве Ленобласти, рассказал РБК. Параллельно обыскивали квартиру его бывшего подчиненного, Вячеслава Урусова, в 2016-2020 годах руководившего ГКУ "Дирекция транспортного строительства", а также офисы компаний, сотрудники которых могли быть причастны к делу бывших служащих Смольного.

После проведения следственных действий Харлашкина и Урусова доставили в Москву, где состоялся допрос. Позже им предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Из официального заявления Следственного комитета следует, что Харлашкина и Урусова обвиняют в том, что в 2019-2020 годах они разрешили ОАО "Метрострой", на тот момент единственному строителю подземки в Петербурге, использовать нецелевым образом полученные по государственному контракту авансовые платежи. В результате средства, предназначавшиеся на возведение новых станций Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, пошли на погашение долгов сторонним организациям. Обанкротившийся впоследствии "Метрострой" свои обязательства перед городом так и не исполнил, а "Россельхозбанк", еще в 2015 году обеспечивший банковскую гарантию строительства новых станций подземки, возместил КРТИ 1,4 млрд рублей.

"Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб", - сообщили в пресс-службе СК.

61-летний Харлашкин - отставной офицер. В 1983 году он окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола. Службу в Вооруженных силах нес до 1994 года. К этому времени он уже завершил обучение в Высшей коммерческой школе по специализации "организация российского и международного бизнеса". С 1997 года будущий чиновник работал в строительной сфере, руководил как частными, так и государственными предприятиями, отвечающими за дорожное строительство. Перед переездом в Петербург - в 2013-2014 годах - он возглавлял ОАО "Мосавтодор и партнеры".

Руководителем петербургского КРТИ Харлашкин стал при губернаторе Георгии Полтавченко, в августе 2014 года. Через пару лет глава комитета назначил Вячеслава Урусова начальником "Дирекции транспортного строительства". Это подведомственное КРТИ учреждение выступает заказчиком по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов транспортной инфраструктуры. Урусов проработал на руководящей должности ровно четыре года, до мая 2020-го. За несколько месяцев до этого новое назначение получил Харлашкин. После избрания губернатором Александра Беглова бывшего главу КРТИ направили руководить "Метростроем". Прошлого гендиректора этой компании Николая Александрова вскоре обвинили в растрате (ст. 160 УК РФ) и поместили в СИЗО (позже его отпустили под подписку о невыезде). Харлашкин проработал в новой должности до августа 2020 года и впоследствии ушел в команду администрации Ленинградской области, в октябре став заместителем председателя регионального правительства.

В это время в Петербурге Смольный и ВТБ организовывали новую компанию для строительства подземки - "Метрострой Северной столицы" - полностью подконтрольную городу. "Метрострой" ушел в небытие и в августе 2021 года был признан банкротом.

Отношения между Смольным и "Метростроем" накалялись в 2018-2019 годах. Сроки строительства новых станций подземки срывались, а рабочие-метростроевцы несколько раз бастовали из-за долгов по зарплате. Городские власти и компания перекладывали ответственность за выплаты задолженностей друг на друга. По информации РБК и 47news, допрашивавшие Харлашкина силовики подозревали, что кредитные средства Россельхозбанка были направлены именно на выплату зарплат сотрудников "Метростроя".

Басманный суд должен выбрать меру пресечения и Урусову. На момент подготовки материала судебное решение неизвестно. Обоим обвиняемым по статье о превышении должностных полномочий грозит до 10 лет лишения свободы.

Сергей Еремеев