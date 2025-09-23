Метрополитен допускает возможность свободного прохода в случае сбоев оплаты

Петербургский метрополитен предусмотрел возможность свободного прохода через турникеты на станциях в случае возникновения крупных технических сбоев. Об этом говорится в ответе комитета по транспорту на обращение депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилёва, сообщил парламентарий 23 сентября.

"В случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с нарушением пропускной способности в ГУП "Петербургский метрополитен", технические возможности турникетов позволяют организовать беспрепятственный проход пассажиров", - указано в тексте документе.

Там отмечается, что решение о предоставление свободного прохода принимает начальник ГУП "Петербургский метрополитен" или его первый заместитель в зависимости от видов нештатных ситуаций, их влияния на пропускную способность и безопасность пассажиров и других факторов. Доработка существующих инструкций на случай сбоя будет проводиться до конца октября.

В своей публикации Цивилёв также предлагает усовершенствовать работу приложения виртуального проездного билета. Он подчеркнул, что лично столкнулся с невозможностью сгенерировать QR-код для входа на станцию "Горьковская" в час пик.

Напомним, обращение в комтранс Цивилёв направил в начале сентября из-за возникших проблем при оплате проезда. Утром 4 сентября пассажиры не могли оплатить проезд с помощью банковских карт или проездных билетов. В ответе комитета подчеркнули, что причиной сбоя стало нарушение правил информационного обмена между ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Петербургский метрополитен".

