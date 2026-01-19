КСП начала проверку комтранса и метро Петербурга

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке ГУП "Петербургский метрополитен" и городского комитета по транспорту, сообщили в КСП 19 января. Целью контрольного мероприятия назвали повышение прозрачности, эффективности управления и качества использования бюджетных средств, направленных предприятию.

Как отмечается, в 2024 году петербургская подземка получила из бюджета города свыше 41 млрд рублей, а выручка предприятия превысила 66 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия составила 4 млрд рублей.

В рамках текущей проверки инспекторы КСП оценят достоверность информации об исправлении ранее выявленных нарушений, в том числе проблемы с оформлением прав на землю и аренду имущества и случаи завышения начальной цены госконтрактов, сообщили в ведомстве. Кроме того, они проанализируют эффективность и целевое использование субсидий, выделяемых из бюджета на перевозку пассажиров. Это позволит дать оценку обоснованности существующих тарифов.

"За последние годы это уже третье по счету контрольное мероприятие в отношении ГУП. Ранее инспекторы КСП СПб выявляли нарушения при использовании имущества, бюджетных инвестиций, финансовой дисциплины и пр. При этом наблюдается позитивная динамика", — отметили в КСП.

На прошлой неделе КСП приступила к проверке комитета по благоустройству и подведомственных ему организаций, а также комитета по энергетике и инженерному обеспечению и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Андрей Казарлыга / Фото: Контрольно-счетная палата Петербурга