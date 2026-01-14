КСП приступила к проверке комитета по энергетике и "Теплосети"

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке комитета по энергетике и инженерному обеспечению и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщили 14 января в ведомстве. Общая сумма средств, эффективность использования которых предстоит оценить, составляет 5,7 млрд рублей.

В КСП напомнили, что с конца 2023 года "Теплосеть" принадлежит Петербургу. С июля 2025 года компанией управляет Вадим Бравве, который также занимает пост генерального директора АО "ТЭК СПб".

"Для снижения аварийности власти Петербурга направляют значительные бюджетные средства на реконструкцию тепловых сетей. Инспекторы КСП СПб в ходе контрольного мероприятия проверят эффективность использования 5,7 млрд рублей, ранее направленных в том числе и для этих целей", — говорится в опубликованном сообщении.

В ходе контрольных мероприятий инспекторам КСП предстоит подготовить рекомендации для проверяемых объектов, в том числе по снижению аварийности на теплосетях при условии соблюдения Бюджетного кодекса, российского законодательства и финансовой дисциплины.

Накануне КСП анонсировала начало проверки комитета по благоустройству и четырех подведомственных ему организаций. Проверочные мероприятия начнутся 16 января.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру