Fox News: США приостановит выдачу виз гражданам России и еще 74 стран

Власти США заморозят выдачу виз гражданам России, сообщает издание Fox News, которое ознакомилось со служебной запиской Госдепартамента. Всего приостановка выдачи виз затронет 75 стран в рамках борьбы с заявителями, которые смогут создать нагрузку для бюджета Америки.

Заявления на визу от граждан ряда стран, включая Россию, прекратят рассматривать с 21 января. Соответствующее указание уже передано консульским работникам. В документе говорится, что отказывать в выдаче виз будут на основании действующего законодательства. Приостановка будет действовать до тех пор, пока власти не утвердят новый порядок выдачи виз.

Кроме России, в списке упоминаются Иран, Ирак, Афганистан, Сомали, Бразилия, Таиланд, Нигерия и другие государства.

Сейчас единственное рабочее представительство США в России работает в Москве, при этом выдача виз диппредставительством не проводится. Консульства в Екатеринбурге и Владивостоке прекратили работу из-за сокращения численности дипломатов. В Петербурге консульство США закрыто с 2018 года.

UPD: Как уточнил ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США, приостановка выдачи касается исключительно иммиграционных виз, а не виз в целом.

