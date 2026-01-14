Бастрыкин заявил о снижении числа дел о дискредитации и фейках про армию

В России наблюдается постепенное снижение количества возбужденных уголовных дел по статьям о дискредитации Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ) и о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ), заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, всего с 2022 года, когда эти статьи были введены в Уголовный кодекс, на рассмотрение судов поступило 325 дел о фейках про армию и 125 дел о ее дискредитации.

В 2022 году было возбуждено 183 дела о распространении фейков про Вооруженные силы, поделился данными глава СК. В 2024 году по той же статье возбудили 140 дел, а за первые девять месяцев 2025 года — 115 дел.

"Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, то в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 таких дела соответственно, а за девять месяцев 2025 года — в два раза меньше", — отметил Бастрыкин.

Накануне в Петродворцовом районном суде начался процесс по делу краеведа и депутата V созыва МО "Город Ломоносов" Владимира Журавлева, обвиняемого в распространении фейков об армии из-за постов во "ВКонтакте" на тему СВО. Сам подсудимый на заседании признал авторство публикаций, но отказался признавать вину.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру