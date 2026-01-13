На суде о военных фейках краевед Журавлев признал авторство постов, но не вину

В Петродворцовом районном суде 13 января начали рассматривать уголовное дело в отношении 65-летнего краеведа, бывшего муниципального депутата МО "Город Ломоносов" Владимира Журавлева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Экс-мундепа обвиняют в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за постов в соцсети "ВКонтакте". Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В суд Журавлев, который уже более полугода находится под домашним арестом, прибыл вместе с супругой. Ему вменяют три поста, выложенные в апреле 2022 года. Как он рассказал перед началом заседания, записи удалены соцсетью вскоре после публикации, при этом в декабре того же года ему вынесли предостережение по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за них. В суде Журавлев заявил, что признает авторство публикаций, но не согласился с тем, что делал это из ненависти к России и к ее армии. В своем выступлении он также заявил, что с детства занимал пацифистские позиции. Признавать вину он отказался, сославшись в том числе на "православное и коммунистическое" мировоззрение.

— Двадцать лет я посвятил тому, что занимался восхвалением воинской славы России. У меня 10 книжек, вот первая, одна из них, так и называется: "Воинская слава России". <...> Я не согласен с тем, что обвинение пытается обвинить меня в ненависти к Российской Федерации и к Вооруженным силам Российской Федерации. Моя жизнь в том и заключается, чтобы эти Вооруженные силы восхвалять во всех смыслах. <...> Не признаю свою вину. Я не признаю в том смысле, что я с ненавистью не мог относиться ни в коем случае. А то, что я писал, — признаю, да, это я писал, — заявил подсудимый.

Адвокат Владислав Сосенский поддержал позицию подзащитного и выразил мнение, что предварительное следствие могло дать неверную оценку действиям Журавлева. "Многие факты изложены неверно или вообще извращены", — добавил он и выразил надежду на то, что "правда найдет свое место в ходе судебного следствия".

Представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение. Следствие полагает, что Журавлев публично распространил в группе "Город Ораниенбаум" заведомо недостоверные сведения об использовании Вооруженных сил в ходе СВО с целью формирования к ним негативного отношения. Сами публикации были доступны неограниченному кругу лиц, отметил прокурор.

На заседание в качестве свидетелей вызвали двух сотрудниц администрации Петродворцового района: главу отдела информации Людмилу Травину и ее подчиненную Анастасию Гаврилову. Обе не пришли, представив ходатайства о рассмотрении дела без них. Гособвинитель зачитал протоколы их допросов.

Следователям они рассказывали, что в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публикации на тему СВО в сообществе "Город Ораниенбаум". Травина в своих показаниях предположила, что записи мог выложить исключительно Журавлев. Обе чиновницы сделали скриншоты спорных постов и попросили приобщить их в дальнейшем к материалам дела.

Завершив чтение, прокурор попросил отложить заседание и вызвать на следующее оставшихся свидетелей. Защита против этого не возражала, следующее заседание назначили на 3 февраля.

Журавлева задержали в конце июня 2025 года. При избрании меры пресечения суд тогда отказал следствию в заключении краеведа под стражу и назначил ему домашний арест. Как объясняла объединенная пресс-служба судов Петербурга, причиной этого стали в том числе общественная деятельность ломоносовца и его краеведческие изыскания. Журавлев известен как автор книг по истории Ломоносова, в котором проживает с 1982 года. В числе прочих ему принадлежат книги "Воинская слава Ораниенбаума", "Офицерская стрелковая школа" и другие, также он выступил соавтором книги "Форпост Петербурга: Три века ратной истории Ораниенбаума — Ломоносова".

В самом Ломоносове Журавлев оказался по распределению после завершения института. До 1995 года работал инженером-технологом на 28-м военном заводе, позже занимался дизайном: изготавливал буклеты и наружную рекламу. В дальнейшем он был охранником. Помимо основной деятельности, занимался проблемами экологии Ломоносова. В 2010-2015 годах он был избран от КПРФ в муниципальный совет Ломоносова V созыва. В качестве депутата возглавлял постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру